Сейчас на просторах интернета чего только не встретишь. И если раньше люди заводили себе аккаунты в соцсетях для общения и демонстрации своих фото, то сейчас все больше встречаешь аккаунты типа «ногти, детская одежда, торты, сумки, духи» и тому подобное. И вот поэтому Живой Волгоград решил задаться вопросом, а есть ли сейчас реально интересные инстаграм-аккаунты с волгоградскими фотографиями, о которых мало кто знает. В этой публикации мы будем собирать все интересные (на наш взгляд) страницы, где реально есть на что посмотреть. Мы решили сделать пока небольшую подборку аккаунтов, в которых люди выкладывают красивые виды города, природы, животных или просто разные полезности (это мы про наш аккаунт календаря🙈).

Итак, встречайте подборка самых интересных волгоградских страниц в Instagram.

@dmitry_kidyarov
@ivo.1977
@babaevds2001
@irina_kfoto
@krutmaria
@_popoff_the_meriisee_
@alexandra_coffeinschica
@aldar__official
@eleinalena
@lukyanskova_ev
@l34news
@romka_34
@d__kuptsov
@mnnkuf0707

Если вы считаете, что в этой подборке не хватает вашего инстаграм-аккаунта (а по вашему мнению, он достоин тут быть, и в нем преобладают красивые виды города), то вы можете написать о нём в комментариях к этой записи, прикрепить ссылку, дать кратенькое описание, и если нам он будет интереснен, то он обязательно появится в этой подборке.
Публикацию будем регулярно обновлять и добавлять новых авторов.