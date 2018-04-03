Сейчас на просторах интернета чего только не встретишь. И если раньше люди заводили себе аккаунты в соцсетях для общения и демонстрации своих фото, то сейчас все больше встречаешь аккаунты типа «ногти, детская одежда, торты, сумки, духи» и тому подобное. И вот поэтому Живой Волгоград решил задаться вопросом, а есть ли сейчас реально интересные инстаграм-аккаунты с волгоградскими фотографиями, о которых мало кто знает. В этой публикации мы будем собирать все интересные (на наш взгляд) страницы, где реально есть на что посмотреть. Мы решили сделать пока небольшую подборку аккаунтов, в которых люди выкладывают красивые виды города, природы, животных или просто разные полезности (это мы про наш аккаунт календаря🙈).

Итак, встречайте подборка самых интересных волгоградских страниц в Instagram.