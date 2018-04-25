9 мая по Волгограду вновь пройдет «Бессмертный полк». Акция уже стала традиционной, и с каждым годом участников становится только больше. Впервые Бессмертный полк прошел 9 мая 2012 года в Томске. В колонне Полка тогда пронесли почти 2000 портретов ветеранов и прошли более 6000 томичей. Его инициаторами стали журналисты Томской медиа-группы, которых поддержали жители города.

В Волгограде же «Бессмертный полк» впервые прошел в 2013 году, в тот год в шествии приняли участие около 700 человек, в 2014 году на главной высоте города собралось более 1500 человек с портретами своих героев. А в 2015 году участников было около 10-15 тысяч. В 2016 году участников уже было примерно 48 тысяч, а 2017 побил рекорд, и к шествию присоединились уже около 50 тысяч. Что будет в этом году, остается лишь гадать, но если у вас есть желание, и вы хотите присоединиться, тогда вам пора готовиться.

Что нужно для участия? Да, собственно, ничего особенного. Нужно лишь ваше желание и штендер с портретом вашего героя. Если у вас ещё нет готового штендера с портретом вашего героя, то вы можете сделать его самостоятельно. Строгих требований к портретам нет. Спецификацию и советы по изготовлению штендеров можно скачать по ссылке. Или же воспользоваться услугами фирм, которые изготовят штендер до 9 мая. Список фирм можно найти на официальном сайте движения «Бессмертный полк».

Точное время начала и маршрут шествия «Бессмертного полка» появятся ближе к 9 мая.