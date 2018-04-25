Редакция «Живого Волгограда» снова посетила 8 сетевых магазинов, где можно приобрести продукты питания, чтобы познакомить читателей с апрельскими ценами на свежие фрукты и овощи. Мы сравнили цены, и теперь вы сможете узнать, где можно купить подешевле нужные продукты. В каждую таблицу занесена цена на самый недорогой сорт продукта, все цены указаны за килограмм.
В «СуперМАНе» нашей редакции не всегда удавалось обнаружить на прилавках томаты и огурцы на развес, покупателям предлагалось взять упаковки по несколько штук. В этот раз магазин порадовал возможностью выбора томатов и огурцов на развес.
Торговая сеть «Перекресток» появилась в нашем городе недавно. На прилавках магазинов этой сети представлен разнообразный выбор продуктов. На момент посещения нашей редакцией одного из магазинов, мы не обнаружили обычных бананов, были только мини-бананы за 139,90 руб., поэтому мы не заносим эту позицию в таблицу.
Закупаться в «Ленте» особенно выгодно владельцам карт этого гипермаркета. Цены в таблице указаны по карте. В день нашего посещения гипермаркета «Лента» действовали акции на апельсины, бананы, лук, томаты, огурцы. Цены в таблице указаны с учетом скидки.
В Волгограде два гипермаркета «Ашан» с огромным выбором продуктов питания.
На момент нашего посещения магазина «Пятерочка» действовала акция на грейпфруты, апельсины и лук. Цены в таблице указаны с учетом скидки.
В универсамах «Покупочка» кроме обычных ценников есть розовые и желтые, они предлагают товары по более низкой стоимости.
Товары, выгодные по цене, в магазинах «Радеж» отмечают желтыми ценниками. Некоторые продукты здесь можно приобрести со скидкой, если воспользоваться картой «Радеж». Все цены заканчиваются на 99 копеек. В магазине, где побывала редакция, томатов на развес не было. Покупателям предлагалось приобрести упаковку в 600 грамм за 119,99 руб. В таблицу внесена цена из расчета за килограмм.
Существует три магазина этой розничной сети, где можно приобрести продукты питания: «Магнит», «Семейный Магнит» и «Магнит у дома». Мы побывали в «Магните».
Так где же дешевле?
Мы знаем цены на продукты в восьми магазинах, пришло время их сравнить. Мы разместили каждое наименование в индивидуальном окошке. Щелкайте на них и сможете просмотреть диаграммы сравнения цен.
Груши
Дешевле в «Покупочке», дороже в «Перекрестке».
Мандарины
Дешевле в «Ашане», дороже в «СуперМАНе», «Пятёрочке».
ЯБЛОКИ
Дешевле в «Радеже», дороже в «Ленте», «Ашане».
ГРЕЙПФРУТЫ
Дешевле в «Покупочке», «Магните», дороже в «СуперМАНе».
Апельсины
Дешевле в «Ленте», «Ашане», дороже в «СуперМАНе».
Лимоны
Дешевле в «Ленте», «Ашане», дороже в «СуперМАНе».
Бананы
Дешевле в «Радеже», дороже в «СуперМАНе», «Перекрёсток» в сравнении не участвовал.
Морковь
Дешевле в «Ашане», дороже в «Перекрестке».
Лук репчатый
Дешевле в «Ленте», «Ашане», дороже в «Перекрёстке», «Покупочке».
Капуста
Дешевле в «Ленте», дороже в «Покупочке», «Радеже», «Ашане».
Томаты
Дешевле в «Ленте», «Ашане», дороже в «Радеже».
Огурцы
Дешевле в «Ашане», дороже в «Пятёрочке».
Картофель
Дешевле в «Покупочке», дороже в «Пятёрочке».
Свекла
Дешевле в «Покупочке», дороже в «Магните».
Мы сравнили цены в восьми магазинах города. Где все-таки приобретать продукты, выбор остается за вами.
Замер цен произведен 21.04.2018