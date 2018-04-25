Товары, выгодные по цене, в магазинах «Радеж» отмечают желтыми ценниками. Некоторые продукты здесь можно приобрести со скидкой, если воспользоваться картой «Радеж». Все цены заканчиваются на 99 копеек. В магазине, где побывала редакция, томатов на развес не было. Покупателям предлагалось приобрести упаковку в 600 грамм за 119,99 руб. В таблицу внесена цена из расчета за килограмм.