Всем известно, что с огнем шутки плохи, но вот немногие, видимо, осознают, что и с газом тоже шутить не стоит. Пренебрегая правилами безопасности и просто здравым смыслом, люди устанавливают газовое оборудование самостоятельно не имея необходимых знаний, что нередко приводит к пожарам. Чтобы предовратить несчастные случаи, специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» проводят проверки на предмет незаконного подключения к системе газоснабжения.

Как поясняют специалисты, каждый случай несанкционированного подключения к газопроводу создает угрозу возникновения аварийной ситуации и может стать причиной взрывов, пожаров, гибели людей. Средства массовой информации не перестают сообщать о несчастных случаях, причиной которых стала самовольная врезка в газопровод, самостоятельная замена или подключение газового оборудования.

По оперативным данным ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», в 2017 году в Волгоградской области неправильное использование газовых приборов стало причиной смерти 8 человек, пострадали 55 человек. Только в 1 квартале 2018 года погибли 8 человек, пострадали 9 человек.

В целях обеспечения безопасного использования газа и эксплуатации газового оборудования ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» на постоянной основе проводит работу по выявлению фактов незаконного подключения к системе газоснабжения.

В 2017 г. в Волгоградской области ликвидированы 234 несанкционированных подключения, в 1 квартале 2018 года – 33 подключения, поставка газа нарушителям прекращена.

В весенний период эта работа приобретает особую актуальность. Владельцы теплиц и парников в погоне за наживой идут на преступление: в нарушение всех имеющихся правил и техники безопасности самовольно подключаются к газопроводу, подвергая смертельной опасности себя и окружающих.

В связи с этим в настоящее время работа в этом направлении усилена. Специалистами компании проводятся обходы территорий домовладений с теплицами и парниками, осуществляются контрольные замеры и посуточный анализ расхода газа с газораспределительных станций (особенно в вечернее и ночное время). Первые же рейды выявили бизнесменов-нарушителей. Так, например, в Николаевском районе один из местных жителей самовольно врезался в газопровод, протянул резиновый шланг к теплице, где установил кустарного производства горелку.

Для таких «предпринимателей» их желание незаконным путем получить сверхдоходы от раннего урожая оборачивается значительными убытками, так как сумма доначислений и штрафов значительно, а иногда в разы, превышает ту, которую они заплатили бы на законных основаниях. Кроме того, по каждому выявленному факту в органы внутренних дел направляется заявление о привлечении виновных к административной и уголовной ответственности.

Уважаемые абоненты!

ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» обращает внимание на необходимость соблюдения действующего законодательства и требований безопасности при использовании газа в быту. Это является залогом вашей безопасности, безопасности ваших родных и близких.

В случае наличия информации о фактах несанкционированного подключения к газопроводам просим сообщать об этом по телефону: (8442) 96-91-44.