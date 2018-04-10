Всем известно, что с огнем шутки плохи, но вот немногие, видимо, осознают, что и с газом тоже шутить не стоит. Пренебрегая правилами безопасности и просто здравым смыслом, люди устанавливают газовое оборудование самостоятельно не имея необходимых знаний, что нередко приводит к пожарам. Чтобы предовратить несчастные случаи, специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» проводят проверки на предмет незаконного подключения к системе газоснабжения.
Как поясняют специалисты, каждый случай несанкционированного подключения к газопроводу создает угрозу возникновения аварийной ситуации и может стать причиной взрывов, пожаров, гибели людей. Средства массовой информации не перестают сообщать о несчастных случаях, причиной которых стала самовольная врезка в газопровод, самостоятельная замена или подключение газового оборудования.
По оперативным данным ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», в 2017 году в Волгоградской области неправильное использование газовых приборов стало причиной смерти 8 человек, пострадали 55 человек. Только в 1 квартале 2018 года погибли 8 человек, пострадали 9 человек.
В целях обеспечения безопасного использования газа и эксплуатации газового оборудования ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» на постоянной основе проводит работу по выявлению фактов незаконного подключения к системе газоснабжения.
В 2017 г. в Волгоградской области ликвидированы 234 несанкционированных подключения, в 1 квартале 2018 года – 33 подключения, поставка газа нарушителям прекращена.
В весенний период эта работа приобретает особую актуальность. Владельцы теплиц и парников в погоне за наживой идут на преступление: в нарушение всех имеющихся правил и техники безопасности самовольно подключаются к газопроводу, подвергая смертельной опасности себя и окружающих.
В связи с этим в настоящее время работа в этом направлении усилена. Специалистами компании проводятся обходы территорий домовладений с теплицами и парниками, осуществляются контрольные замеры и посуточный анализ расхода газа с газораспределительных станций (особенно в вечернее и ночное время). Первые же рейды выявили бизнесменов-нарушителей. Так, например, в Николаевском районе один из местных жителей самовольно врезался в газопровод, протянул резиновый шланг к теплице, где установил кустарного производства горелку.
Для таких «предпринимателей» их желание незаконным путем получить сверхдоходы от раннего урожая оборачивается значительными убытками, так как сумма доначислений и штрафов значительно, а иногда в разы, превышает ту, которую они заплатили бы на законных основаниях. Кроме того, по каждому выявленному факту в органы внутренних дел направляется заявление о привлечении виновных к административной и уголовной ответственности.
Уважаемые абоненты!
ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» обращает внимание на необходимость соблюдения действующего законодательства и требований безопасности при использовании газа в быту. Это является залогом вашей безопасности, безопасности ваших родных и близких.
В случае наличия информации о фактах несанкционированного подключения к газопроводам просим сообщать об этом по телефону: (8442) 96-91-44.
Справка
ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» входит в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» (специализированное 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»), осуществляет поставку природного газа всем категориям потребителей Волгоградской области.
При обнаружении несанкционированного подключения согласно действующему законодательству производится доначисление размера платы, исходя из объемов, рассчитанных как произведение мощности имеющегося газового оборудования и его круглосуточной работы за 6 месяцев. Так, в квартире с газовой плитой сумма доначисления составляет около 34 тыс. рублей, с плитой и газовой колонкой — более 70 тыс. рублей, с плитой и котлом — 100-120 тыс. рублей.
Помимо административной ответственности, самовольное подключение к системе газоснабжения – это основание для возбуждения уголовного дела по статье 158 УК РФ, результатом которого могут стать серьезные санкции: от штрафа свыше 100 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 6 лет.