12 мая в 12:00 на острове Зеленый в г. Волжском развернутся зрелищные соревнования в трех дисциплинах технических видов спорта: кантри-кросс, джип-спринт, квадрокросс.

Уже восьмой год экстрим-проект «Остров OFF/Road» собирает любителей активного отдыха на самых масштабных гонках региона. Для гостей мероприятия вход на трибуны свободный. На площадке будут размещены детские развлечения и интерактивная зона от телеком-оператора Дом.ru, где любой желающий сможет погрузиться в атмосферу гонок на автосимуляторе. В парке гонщиков спортсмены будут рассказывать о тонкостях и особенностях обучения экстремальным видам спорта, ответят на вопросы зрителей. Также все желающие смогут посетить тест-драйвы квадроциклов и внедорожников от официального партнера проекта компании «Арконт».

Соревнования пройдут на специально подготовленной трассе на военном полигоне. В этом сезоне «фишкой» соревнований станет грязевая гонка для квадроциклов. Заезды проходят в условиях жёсткого временного регламента в течение одного соревновательного дня. Участники на мотоциклах выступают в трёх категориях: «Hobby», «Fun», «Expert»; для квадро предусмотрены «ATV-спорт», «ATV 4х4», SSV, «ATV-Mud»; авто – «Туризм», «Спорт», «Стандарт».

Проект реализуется спортивно-техническим клубом «МоторПарк» под эгидой РО ДОСААФ России по Волгоградской области при поддержке генеральных партнёров проекта — радиостанции «Maximum» 99,2 FM и электронного дискаунтера Ситилинк. Начало в 12:00, вход свободный. Дети до 12 лет в сопровождении родителей.