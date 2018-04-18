Все волгоградцы знают, что 9 мая улица Мира становится центром проведения военного парада и других праздничных мероприятий. А в этом году наш город ещё и будет принимать множество иностранных гостей. И чтобы гостей встречать, скажем так, при «параде», на улице Мира сейчас ведутся дорожные работы, которые до праздников уже должны быть завершены. В течение ближайших недель участок улицы Мира, прилегающий к главной городской площади – Павших борцов, кардинально преобразится. Сейчас здесь завершен первый этап восстановительных работ – фрезерование изношенного покрытия в границах от Главпочтамта до Нового Экспериментального театра, после подготовительных процедур специалисты приступят к укладке асфальтобетона.

В конце марта на данном участке для обеспечения безопасности дорожного движения муниципальные предприятия устранили дефекты покрытия, образовавшиеся после зимы. Теперь, с установлением сухой и теплой погоды, позволяющей проводить весь комплекс восстановительных работ, здесь также будет уложен двойной слой асфальтобетона.

Как сообщил мастер МБУ «Северное» Александр Богданов: «Площадь восстанавливаемого дорожного покрытия составляет около 9 тысяч квадратных метров. Сейчас ведутся работы по поднятию люков технологических колодцев и ливнеприемных решеток до уровня будущего полотна, после чего мы приступим к укладке асфальтобетона».

Стоит отметить, что дорожные работы по улице Мира, несмотря на плотный трафик, ведутся без перекрытия автодороги. Поэтому подрядная организация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Дорожное полотно по улице Мира обновят до майских праздников Инфраструктура

Дорожное полотно по улице Мира обновят до майских праздников Инфраструктура
Дорожное полотно по улице Мира обновят до майских праздников Инфраструктура
Дорожное полотно по улице Мира обновят до майских праздников Инфраструктура
Дорожное полотно по улице Мира обновят до майских праздников Инфраструктура
Дорожное полотно по улице Мира обновят до майских праздников Инфраструктура
Дорожное полотно по улице Мира обновят до майских праздников Инфраструктура
Дорожное полотно по улице Мира обновят до майских праздников Инфраструктура

 

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