Все волгоградцы знают, что 9 мая улица Мира становится центром проведения военного парада и других праздничных мероприятий. А в этом году наш город ещё и будет принимать множество иностранных гостей. И чтобы гостей встречать, скажем так, при «параде», на улице Мира сейчас ведутся дорожные работы, которые до праздников уже должны быть завершены. В течение ближайших недель участок улицы Мира, прилегающий к главной городской площади – Павших борцов, кардинально преобразится. Сейчас здесь завершен первый этап восстановительных работ – фрезерование изношенного покрытия в границах от Главпочтамта до Нового Экспериментального театра, после подготовительных процедур специалисты приступят к укладке асфальтобетона.

В конце марта на данном участке для обеспечения безопасности дорожного движения муниципальные предприятия устранили дефекты покрытия, образовавшиеся после зимы. Теперь, с установлением сухой и теплой погоды, позволяющей проводить весь комплекс восстановительных работ, здесь также будет уложен двойной слой асфальтобетона.

Как сообщил мастер МБУ «Северное» Александр Богданов: «Площадь восстанавливаемого дорожного покрытия составляет около 9 тысяч квадратных метров. Сейчас ведутся работы по поднятию люков технологических колодцев и ливнеприемных решеток до уровня будущего полотна, после чего мы приступим к укладке асфальтобетона».

Стоит отметить, что дорожные работы по улице Мира, несмотря на плотный трафик, ведутся без перекрытия автодороги. Поэтому подрядная организация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.