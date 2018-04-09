В Волгоградской области вводится временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам региона в весенний период. Ограничение начинает действовать с 9 апреля и продлится до 8 мая 2018 года. Запрет движения по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Волгоградской области распространяется на фуры, имеющие нагрузку на каждую ось более 5 тонн.

По данным комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, ограничительные действия вводятся на основании постановления Администрации Волгоградской области от 26 марта 2018 г. № 132-п «О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Волгоградской области в весенний период 2018 года» в целях сохранности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Волгоградской области в весенний период 2018 года. С 09 апреля по 08 мая 2018 года вводится ограничение движения транспортных средств, имеющих нагрузку на каждую ось более 5 тонн по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Волгоградской области. В соответствии с разделом 4 постановления Администрации Волгоградской области от 08.08.2011 № 408-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Волгоградской области» временное ограничение не распространяется на международные перевозки грузов; на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; на транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации.