В понедельник, 9 апреля, на канале FOX HD, доступном в сети цифрового ТВ «Дом.ru TV», стартует премьера шпионского триллера «Тайная власть» с Марком Стронгом в главной роли.

Клиенты «Дом.ru» могут принять участие в конкурсе, приуроченном к премьере, и выиграть доступ к эксклюзивному контенту о съемках сериала, один из 10 подарочных сертификатов на услуги «Дом.ru», а также фирменные подарки от телеканала FOX HD. Конкурс продлится до 30 апреля. Участникам будет предложено погрузиться в атмосферу заговоров, подпольной войны и манипуляций с помощью увлекательной игры на сайте «Дом.ru». В ней они станут партнерами главного героя Макса Истона и вместе с ним разгадают 5 увлекательных загадок, напрямую связанных с тематикой и сюжетом сериала.

В центре шпионского триллера — история бывшего профессионального разведчика Макса Истона (Марк Стронг). Он давно отошел от дел, предпочитая жить спокойно. Но гибель сына меняет все. Главный герой сериала «Тайная власть» решает отомстить и оказывается в центре заговора. Агенты разведок нескольких стран прикладывают все усилия, чтобы нарушить мирную жизнь на Ближнем Востоке и открыть возможности обогащения для крупного бизнеса.

Клиенты оператора смогут увидеть первую серию триллера за неделю до российской премьеры в видеотеке «Дом.ru», а остальные серии – сразу после выхода на ТВ. Видеотека доступна с экрана телевизора, подключенного к многофункциональной ТВ-приставке «Дом.ru TV», в мобильном приложении «Дом.ru TV» или на сайте tv.domru.ru.

Следить за развитием сюжета «Тайной власти» можно по понедельникам с 9 апреля в 19.45 по Мск. Всего в «Дом.ru TV» транслируется 43 фильмовых канала