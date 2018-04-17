В понедельник, 23 апреля, в 30 городах, включая Волгоград, пройдет закрытый показ одного из самых популярных телевизионных сериалов — «Мир Дикого Запада». Уникальную возможность в числе первых увидеть старт 2-го сезона на большом экране подарят телеком-оператор «Дом.ru» и онлайн-сервис Amediateka.

В Волгограде показ соберет гостей в кинотеатре «Киномакс» (начало в 19.00). Зрители станут участниками развлекательной программы, креативной фотосессии и розыгрыша подарков, после чего вновь попадут в тематический парк развлечений «Мир Дикого Запада». Вход на развлекательную программу свободный, на показ – только по пригласительным билетам (количество мест ограничено). Билеты можно выиграть в онлайн-викторине, которая пройдет в группе «Дом.ru» в «ВКонтакте», и в эфире радио «Новая волна» FM 102. Стать участником розыгрыша «Дом.ru» может любой пользователь, а подписчики сервиса Amediateka в сети оператора смогут получить специальные места. Итоги будут подводиться ежедневно до 20 апреля.

«Мир Дикого Запада» — один из флагманских проектов канала HBO, которому прочат статус новой «Игры престолов». Главные роли в сериале исполняют звезда «Настоящей крови» Эван Рэйчел Вуд, Джеффри Райт из «Голодных игр», а также Эд Харрис и Тэнди Ньютон. Шоураннерами «Мира Дикого Запада» стали Джонатан Нолан (брат Кристофера Нолана и сценарист «Интерстеллара») и его жена Лиза Джой. Исполнительным продюсером сериала выступил Джей Джей Абрамс. Вместе они создали масштабную и умную фантастику, в которой соединились небанальные размышления об искусственном интеллекте, философия, отсылки к вестернам, видеоиграм (среди консультантов «Мира Дикого Запада» были люди, работавшие над франшизами Grand Theft Auto и Red Dead Redemption), а также классической культуре (от «Витрувианского человека» Леонардо Да Винчи до «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла). Отдельного внимания заслуживает музыка Рамина Джавади («Игра престолов»). Специально для сериала он придумал собственные аранжировки знаковых рок-песен — от «Paint It Black» The Rolling Stones до «No Surprises» Radiohead.

Во втором сезоне парк больше не принадлежит людям, теперь его хозяева — андроиды. Роберт Форд (Энтони Хопкинс) мертв, а власть в руках Долорес (Эван Рэйчел Вуд). Второй сезон «Мира Дикого Запада», получивший подзаголовок «Дверь», обещает новые загадки и локации (как минимум — Японскую секцию, но HBO намекает на еще четыре парка). Должны вернуться Человек в черном (Эд Харрис), Уильям (Джимми Симпсон), Эшли Стаббс (Люк Хемсворт) и множество других героев, судьба которых осталась непроясненной в финале первого сезона.

«Уже несколько лет «Дом.ru» в партнерстве с мировыми и российскими компаниями организует премьерные кинопоказы ожидаемых фильмов и сериалов и погружает своих клиентов в миры, созданные лучшими режиссерами и актерами, знакомит с новинками мировой киноиндустрии. Мы уверены, что зрители оценят первую серию нового сезона «Мира Дикого Запада» и продолжат смотреть сериал в онлайн-сервисе «Amediateka», – отмечает директор волгоградского филиала «Дом.ru» Иван Ягупов.

Все клиенты «Дом.ru» могут получить доступ к онлайн-сервису за 349 рублей в месяц и смотреть премьеры в переводе любимых студий одновременно со всем миром. Оформить подписку можно прямо с экрана телевизора, подключенного к многофункциональной ТВ-приставке «Дом.ru TV», в мобильном приложении «Дом.ru TV» или на сайте http://tv.domru.ru.

Информационным партнером показа выступает ведущий российский портал о кино «КиноПоиск».

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