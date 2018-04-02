В апреле клиенты телеком-оператора «Дом.ru» смогут без дополнительной платы смотреть пакеты каналов «Микс HD», «Кино и музыка HD», увеличить скорость интернета до 100 Мбит/c и подключить антивирус Kaspersky Internet Security на 2 устройства. Бонусы доступны до конца месяца в рамках акции «12 поводов для подарков».

«Микс HD» объединяет 11 HD-каналов про кино, музыку и развлечения. Активировав бонус в апреле, можно познакомиться с 2 новыми каналами — АМС и SONY TURBO. АМС транслирует всемирно-известные фильмы, побившие рекорды телесмотрения, и сериальные новинки: «Бойтесь ходячих мертвецов», «Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу», «Ад на колесах» и др. Также зрителей ждут эксклюзивные премьеры телесериалов производства АМС. SONY TURBO ориентирован на мужскую аудиторию, в его эфире — остросюжетные детективы, триллеры, драмы с экшеном, где главные герои ведут сложные расследования и всегда готовы к риску. Основные проекты телеканала: «Изгои», «Викинги», «Черный список», «Элементарно» и другие.

Пакет «Кино и музыка HD» оценят поклонники кинематографа, а также современной и классической музыки. В марте в пакет вошли 3 новых канала Spike HD, «Теленовелла HD» и «Комедия». В эфире Spike HD — сериальные хиты («Доктор Хаус», «Остаться в живых»), актуальные проекты («Шерлок», «Фарго», «Острые козырьки») и премьеры («Джек Айриш», «Тени»). На канале «Теленовелла HD» зрителей ждут романтические истории и новые версии полюбившихся сериалов Латинской Америки. «Комедия» — круглосуточный канал комедийных фильмов и сериалов, созданных в последнее десятилетие и получивших высокие зрительские рейтинги. На канале идут такие популярные российские комедии, как «СуперБобровы», «Любовь с акцентом», «Два отца и два сына» и др.

Скоростной бонус разгонит интернет до 100 Мбит/с. На этой скорости можно подключить к сети несколько устройств одновременно и с комфортом смотреть HD-видео, слушать музыку, играть в онлайн-игры. Чтобы скачать фильм в HD (4,7 Гб) на скорости до 100 Мбит/c, понадобится всего 6 минут, а, например, на скорости до 15 Мбит/c это займет в 7 раз больше времени.

Антивирус Kaspersky Internet Security защитит от вредоносного ПО, мошенничества, сбора данных и других угроз. Решение совместимо с Windows, Mac и Android и будет действовать 30 дней после активации.

Акция «12 поводов для подарков» действует уже пятый год. Каждый месяц клиенты «Дом.ru» могут смотреть тематические пакеты ТВ-каналов, увеличивать скорость интернета, пользоваться специальными сервисами и скидками. Календарь акции всегда доступен на сайте https://domru.ru/podarki, общая сумма подарков — около 10 000 рублей за год. Активировать их можно в Личном кабинете на сайте http://domru.ru/ (раздел «Спецпредложения»).