Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» запустил новое предложение «Ваш бизнес – ваши правила» на основе конструктора пакетов. Его главная особенность – возможность самостоятельно настраивать тарифы в зависимости от потребностей бизнеса и сократить расходы на связь. Ежемесячная экономия при подключении пакета с помощью конструктора может составить от 5% до 40% от первоначальной стоимости отдельных услуг.

Корпоративные клиенты «Дом.ru Бизнес» получают еще больше свободы, управляя затратами на услуги связи. Они могут создать оптимальный для себя пакет, включив в него версию облачной АТС для повышения продаж и качества обслуживания, видеонаблюдение для контроля бизнеса и предупреждения противоправных действий, Wi-Fi для эффективной рекламы и аналитики. Активировать специальные опции и дополнительные сервисы – антивирусы для защиты от киберугроз, контент-фильтрацию для управления доступом и для контроля работы в сети, «1С: Предприятие 8 через интернет» для работы с популярными приложениями 1С. Для организации основы телеком-инфраструктуры клиенту достаточно выбрать необходимую скорость интернета.

Конструктор услуг – интерактивный сервис – доступен в специальном разделе «Собери свой пакет» на сайте «Дом.ru Бизнес» http://b2b.domru.ru/. Сформировать персональное предложение и оценить уровень стоимости услуг связи клиент может самостоятельно. При оформлении заявки, добавив в «корзину» необходимые услуги, клиент в режиме реального времени видит стоимость своего пакета с учетом скидки.

«Дом.ru Бизнес» был одним из первых игроков телекоммуникационного рынка, кто предоставил возможности пакетных решений корпоративным клиентам. Сегодня стратегия пакетных предложений является основной в развитии корпоративного бизнеса оператора. Использование подобных решений дает возможность предпринимателям и руководителям компаний оптимизировать бизнес-процессы, получая услугу от одного поставщика. Пакеты «Дом.ru Бизнес» позволяют постоянно оставаться на связи с партнерами и клиентами, повышая эффективность бизнеса.