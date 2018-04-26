Жителей города приглашают в Волгоградский областной кардиоцентр на День открытых дверей, который пройдет 28 апреля 2018 года. В рамках мероприятия все желающие смогут бесплатно пройти комплексное обследование сердца и сосудов. По итогам двух подобных акций, организованных в прошлом году, свое здоровье проверили более 600 человек.

Придти и проверить своё здоровье можно будет 28 апреля с 9:00 до 14:00 бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС, результаты выполненных ранее исследований при их наличии, консультативные листы.

Пациенты смогут пройти электрокардиографию, сдать анализ крови на общий холестерин, глюкозу, по показаниям проведут эхокардиографию, исследования сосудов шеи (дуплексное сканирование), нагрузочную пробу, анализ крови на МНО.

В случае обнаружения патологии каждый сможет получить консультацию по лечению имеющегося заболевания у врачей-кардиологов, сердечно-сосудистых хирургов, врачей функциональной диагностики. При необходимости будет выдано направление на госпитализацию.