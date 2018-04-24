На следующей неделе страна будет отмечать 1 мая. В честь этого праздника всех ждут четырехдневные выходные.

Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 14 октября 2017 года №1250 о переносе выходных дней на 2018 год, россиян ждет четырёхдневный отдых с 29 апреля по 2 мая, совпадающий с праздником Весны и Труда. Об этом мы уже сообщали ранее в нашей статье.

Выходным будет 9 мая – День Победы, трёхдневный отдых с 10 по 12 июня, совпадающий с празднованием Дня России, трёхдневный отдых с 3 по 5 ноября, совпадающий с Днём народного единства.