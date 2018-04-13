С наступлением благоприятной погоды компания «Концессии водоснабжения» возобновляет благоустройство на участках проведения земляных работ. Еще три недели назад на улицах города стояла минусовая температура, а неделю назад бурно текла талая вода. В таких условиях окончательное восстановление дорог и прилегающей территории после укладки новых труб или ремонта старых было невозможно.

В конце апреля компания начала благоустройство объектов, достроенных в холодное время года. Большое внимание концессии уделяют и обратной связи с населением. Благоустройство на нескольких завершенных в прошлом году объектах серьезно пострадало после зимних холодов, и будет восстановлено. Сейчас эта задача стоит у предприятия в списке приоритетных.

Например, жители сообщили о двойном полуметровом провале асфальта на внутридворовой дороге на улице Тургенева в пос. Ангарский Дзержинского района. В прошлом году на этом участке меняли трубы, прилегающую территорию после реконструкции привели в порядок. Однако некоторое время назад на месте проведения работ образовались ямы. Их устранением уже занимаются специалисты концессий: проведено обследование, ямы оперативно засыпаны щебнем, а объект включен в график восстановления асфальтового покрытия.

Пришло время для благоустройства территории на улице Быстрова в Кировском районе. Здесь «Концессии водоснабжения» строили новый канализационный коллектор для проблемных новостроек жилищного комплекса «Парк Европейский». Желая помочь обманутым дольщикам, ресурсоснабжающая организация приняла решение взять на себя расходы по строительству коллектора. Недавно на новом коллекторе были завершены последние строительно-монтажные работы. Специалисты компании приступили к восстановлению дорожного покрытия и прилегающей территории сразу после наступления подходящих погодных условий. До конца апреля на улице Быстрова рабочие восстановят щебеночное основание дороги. В начале мая будет уложен выравнивающий слой асфальта, а к середине месяца установлены бордюрные камни и уложен верхний слой дорожного покрытия.