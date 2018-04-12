В билетных кассах РЖД открылась продажа билетов для школьников на летний период со скидкой в 50%. Скидка в размере 50% предоставляется в период с 1 июня по 31 августа 2018 года детям в возрасте от 10 до 17 лет включительно.

Как сообщают в пресс-службе ОАО «РЖД», скидка предоставляется при покупке билетов в плацкартные, общие вагоны, вагоны с местами для сидения пассажирских и скорых поездов формирования ОАО «РЖД» во внутригосударственном сообщении.

Оформить льготный билет для детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно можно уже сегодня как в билетных кассах, так и на официальном сайте ОАО «РЖД» или с помощи мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Скидка предоставляется автоматически при указании тарифа «Полный» и ввода сведений о детях соответствующего возраста. Возраст ребенка определяется на день начала поездки.

При посадке в поезд пассажиру необходимо предъявить проездной документ и документ, удостоверяющий личность, на основании которого приобретен проездной документ (в возрасте до 14 лет допускается предоставление нотариально заверенной копии свидетельства о рождении).

Напомним также, что при покупке билетов для детей в возрасте от 5 до 10 лет круглогодично предоставляется скидка в размере 65%. Детям в возрасте до 5 лет оформляется безденежный (бесплатный) проездной документ.