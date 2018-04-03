ПАО «ВымпелКом» (ТМ «Билайн») подготовит суперсовременную мобильную сеть на трех стадионах, построенных к Чемпионату мира по футболу 2018. В рамках обязательств, которые операторы сотовой связи разделили между собой, «ВымпелКом» построит мощную сеть мобильной связи на спортивных объектах в Волгограде, Самаре и Екатеринбурге. Работы будут завершены в апреле 2018 года.

Для качественной работы сети будут использованы специальные антенны, предназначенные для применения на стадионах и в других местах массового скопления людей. Ранее подобные решения использовались на спортивных объектах Китая и в метро Гонконга. Благодаря этому решению на мобильной сети стадионов удастся создать большую емкость, необходимую для одновременного обслуживания десятков тысяч клиентов. Во время матчей они смогут отправлять и принимать фотографии, смотреть видеоролики, открывать приложения, пользоваться социальными сетями, отправлять текстовые сообщения и совершать голосовые вызовы на стабильно высоких скоростях.

На стадионах «Екатеринбург Арена», «Самара Арена» и «Волгоград Арена» будут установлены сотни базовых станций стандартов 2G, 3G, 4G, и проложены десятки километров радиочастотного кабеля. Например, на стадионе в Волгограде будет развернута система из 30 базовых станций, объединяющая 414 антенн, 26 из которых обслуживают зрительские трибуны, проложено 27, 5 километров радиочастотного кабеля и 6,8 километров оптического кабеля.

Использование нестандартного оборудования решит вопрос организации сотовой связи на территории сложных спортивных объектов. Построенные базовые станции создадут четко очерченную зону покрытия, что устранит помехи от пересечения сигналов соседних антенн. Установка необходимого количества и правильное расположение антенн обеспечит сигнал в сложнодоступных местах, например, в туннелях, коридорах и подземных пространствах. На стадионах будет построена радиоподсистема мобильной связи, основанная на активной распределенной антенной системе SingleDAS. Это решение позволит существенно упростить размещение оборудования в здании, в чаше стадиона и сократить количество прокладываемых оптических и силовых кабелей. Пропускная способность каналов связи на каждом спортивном объекте будет достигать 5 Гбит/сек.

Мартин Шкоп, исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры ПАО «ВымпелКом», отметил:

«При создании качественной мобильной связи на стадионах нужно учитывать множество нетипичных факторов: одновременную колоссальную нагрузку на сеть, особенности конструкции стадиона и материалов, из которых они построены, взаимовлияние большого числа расположенных рядом базовых станций и многие другие. Наши специалисты начали разрабатывать проект задолго до завершения строительства спортивных объектов. При планировании сети мы изучили опыт организации связи на Чемпионате мира по футболу 2014, Чемпионате мира по легкой атлетике 2015, Олимпийских Играх 2016. Созданное решение обеспечит качественную мобильную связь для болельщиков и организаторов чемпионата мира по футболу в России».

Также «ВымпелКом» совместно с другими операторами сотовой связи создает инфраструктуру для предоставления услуг мобильной связи на всех остальных стадионах, участвующих в Чемпионате мира по футболу. На аренах в Сочи, Санкт-Петербурге, Москве и Казани создание покрытия уже завершено. Кроме стадионов, компания построит мобильную сеть в новых терминалах аэропортов Калининграда и Волгограда. При ее разработке применяется технология, аналогичная используемой на стадионах. На остальной территории в большинстве городов проведения Чемпионата мира сетями 2G, 3G, 4G покрыто практически 100% населения.