В Волгограде в честь празднования 369-й годовщины пожарной охраны состоялся автопробег пожарной техники. А также волгоградцы смогли посетить и выставку пожарной техники. Мероприятия были организованы ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Автопробег стартовал в Тракторозаводском районе от площади Дзержинского. Колонна двинулась в сторону Центрального района по проспекту Ленина и финишировала на нижней террасе Центральной набережной, где и состоялась выставка.

На выставке можно было увидеть пожарные автомобили, представляющие историческую ценность – ЗИС-5 и ГАЗ-51, а также действующие в настоящее время в пожарно-спасательных подразделениях образцы современной пожарной техники, в том числе мотоциклы и квадроциклы группы экстренного реагирования. Те, кто пришли на выставку смогли прикоснуться к раритетным авто, а также сделать фото на память.