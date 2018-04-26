В Волгограде продолжает свою работу туристический маршрут «На трамвае по истории города», который за два года своего существования стал одним из самых популярных у горожан и гостей города. На данный момент маршрут прошел экспертную оценку на федеральном уровне и будет представлен гостям и болельщикам ЧМ-2018 в числе других увлекательных экскурсий.

Маршрут, разработанный региональным Агентством развития туризма и МУП «Метроэлектротранс», начинается у памятника трамвайному вагону в Городском саду. «Трамвай по праву считается одной из достопримечательностей города — его история насчитывает уже более 100 лет. Царицын стал первым уездным городом в дореволюционной России, в котором появилась трамвайная линия — ее открыли 9 апреля 1913 года, — рассказала экскурсовод Маргарита Пронина. — Интересно, что зимой трамвайные вагоны не отапливались, а водителю приходилось работать в валенках и тулупе».

Продолжается экскурсия уже на современном трамвае — участники отправляются в путешествие по улицам Баррикадная, Ким, Рабоче-Крестьянская, которые во времена Царицына образовывали так называемый Зацарицынский форштадт. Особый интерес, как правило, у экскурсантов вызывает необычный памятник — опора контактной сети первого царицынского трамвая, которая выдержала бомбежки во время Сталинградской битвы и сохранилась до наших дней. На ней до сих пор видны следы от осколков военных снарядов.

В рамках экскурсии также предусмотрено посещение сквера Саши Филиппова, знакомство с одним из самых красивых зданий города, где сейчас располагается Казачий музыкально-драматический театр. Завершается маршрут у памятника уездному кондуктору.

Если вас это заинтересовало, то спешите записаться на экскурсию. К слову, это можно сделать в Туристско-информационном центре Волгоградской области по адресу: ул Гагарина,10, а также по телефону +7(8442)52-98-93.