В этом году 9 мая и в дни проведения матчей ЧМ-2018 пассажиров будут перевозить порядка 100 дополнительных автобусов-шаттлов, которые выйдут на улицы Волгограда для бесплатного обслуживания всех жителей и гостей города. По трем специально сформированным маршрутам транспорт перевезет пассажиров 9 мая (в День Победы в нашем городе состоится финал Кубка России по футболу) и 18, 22, 25 и 28 июня – в дни матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.

Работать дополнительные автобусы станут на следующих направлениях: Аэропорт – Стадион (№S1), Перехватывающая парковка «Тракторная» – Стадион (№S2); Железнодорожный вокзал – Стадион (№S3).

Курсировать шаттлы будут в режиме экспресса – на каждом из маршрутов следования есть несколько промежуточных остановок. Шаттлы под номером S1 совершат посадку и высадку пассажиров рядом с перехватывающей парковкой «Ашан» на ул. Землячки, у железнодорожного вокзала на ул. Невской и рядом с зоной, где пройдет фестиваль болельщиков. На линии №S2 предусмотрены остановки рядом с дополнительной перехватывающей парковкой у ТРК «Комсомолл», железнодорожного вокзала и также зоны проведения фестиваля болельщиков. Шаттлы на наименее протяженном маршруте №S3 на пути от вокзала к стадиону «Волгоград Арена» и обратно станут останавливаться только у фан-зоны на набережной им. 62-й Армии.

Автобусы-шаттлы №S2 и №S3, которые дополнят работу нескольких сотен единиц общественного транспорта на муниципальных маршрутах, будут работать с раннего утра и до ночи, а подвижной состав на линии №S1 – круглосуточно. Интервал движения составит у шаттлов №S1 от одного часа с 01:00 до 05:00 до двух-десяти минут в часы пик, на остальных направлениях – от 4 до 20 минут.

Шаттлы продолжат свою работу также на протяжении всего периода проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™: в нематчевые дни предусмотрены три других маршрута, скорректированных для удобства пассажиров, в том числе болельщиков. Поездки в автобусах-шаттлах в эти дни жители и гости Волгограда смогут оплатить согласно установленному городскому тарифу на проезд в автобусах по муниципальным маршрутам.

Напомним, работа маршрутов городского общественного транспорта вокруг стадиона «Волгоград Арена» 9 мая и в дни проведения четырех матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ 18, 22, 25 и 28 июня также скорректируется. Троллейбусы №9 и №12 будут следовать по маршруту «Спартановка – пл. Возрождения», скоростной трамвай – по маршруту Т-1 «Ельшанка» – ТРК «Европа Сити Молл», маршрутные такси №3с и №36 – по ул. им. Рокоссовского, Хиросимы, 7-й Гвардейской с выездом на просп. им. В.И. Ленина, маршрутные такси №67к – по ул. Рокоссовского до ТРЦ «Комсомолл». Альтернативой маршруту №95 станут автобусы №2, №20, №21 и 25, а также пригородные электрички.