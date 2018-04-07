В эти выходные улица Чуйкова будет пешеходной. А все из-за того, что в город приезжает Парк футбола, который смогут посетить все желающие.

Парк будет работать на Центральной набережной города 7 и 8 апреля с 12:00 до 20:00. На время работы парка футбола для удобства и безопасности граждан улица Чуйкова станет пешеходной. Объезд транспортных средств в эти дни будет разрешен по автомобильным дорогам улиц Ленина, Краснознаменской, Комсомольской, переулка Воровского, проспекта им. В.И. Ленина.

Напомним, в дни проведения в Волгограде тестовых матчей и ЧМ-2018 для обеспечения удобства волгоградцев и гостей города будут действовать пешеходные зоны и парковки на ряде городских дорог, прилегающих к стадиону «Волгоград Арена». Подобная практика обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий, в том числе спортивных, реализуется во всех крупных городах мира. В Волгограде такие ограничения успешно практикуются во время общегородских праздников, в том числе Дня города, Дня молодежи, шествия «Бессмертный полк», карнавальных шествий и других. В этот период ряд улиц, в том числе улицы Чуйкова, Советская, им. Володарского, Комсомольская, им. Гоголя, становятся полностью пешеходными.