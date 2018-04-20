В апреле и мае в лесничествах региона будет проводиться обработка от вредителей. В связи с этим жителей просят воздержаться от посещения лесов. Обработка будет проводиться на территории семи лесничеств региона.

По итогам весенних обследований, региональным комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии запланированы мероприятия по ликвидации очагов вредителей хвойных пород в 7-ми из 22-х лесничеств Волгоградской области в конце апреля, в мае и начале июня. Своевременно и качественно проведенные мероприятия по защите лесов способствуют предотвращению распространения опасных насекомых — вредителей леса, повышению устойчивости насаждений, а также улучшают их защитные и экологические функции.

Согласно приказу Облкомприроды, ограничение пребывания граждан в лесах вводится на лесных участках Старополтавского лесничества в период с 25 апреля по 20 мая, в Иловлинском и Калачевском лесничествах — с 30 апреля по 20 мая, в Алексеевском, Арчединском, Калачевском, Михайловском и Новоаннинском лесничествах — с 20 мая по 9 июня текущего года.

Общая площадь обрабатываемых территорий, в том числе с помощью авиации, составит около 7 тысяч гектаров. Обработка будет проводиться с помощью химических и биологических препаратов – наиболее эффективных для уничтожения шелкопряда соснового, пилильщика соснового рыжего и пилильщиков-ткачей. Поэтому специалисты Облкомприроды не рекомендуют гражданам посещать в эти периоды леса и тем более собирать там грибы и ягоды.

Отметим, Волгоградская область относится к малолесным регионам. Зеленые зоны занимают площадь в 482 тысячи гектаров, что составляет 4,3% территории области. При этом 36% лесов области – рукотворные насаждения. За последние три года молодые деревья высажены лесниками, волонтерами и энтузиастами на территории площадью более четырех тысяч гектаров.