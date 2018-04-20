С 25 апреля расписание движения пригородных поездов на маршруте Петров Вал – Качалино – Петров Вал в волгоградском регионе будет частично изменено.

Как сообщают в пресс-службе ОАО «РЖД», в связи с проведением ремонтно-путевых работ на перегоне Соломатино — Петров Вал в волгоградском регионе ПривЖД с 25 апреля по 9 мая 2018 года частично изменяется расписание движения пригородных поездов, курсирующих по маршруту Петров Вал – Качалино – Петров Вал.

— №6806 Петров Вал – Качалино. Отправление со ст. Петров Вал в 14:09 (на 8 минут раньше), прибытие на конечную ст. Качалино в 16:26;

— №6809 Качалино – Петров Вал. Отправление со ст. Качалино в 8:47, прибытие на конечную ст. Петров Вал в 11:01 (на 5 минут позже);

— №6813 Качалино – Петров Вал. Отправление со ст. Качалино в 17:55, прибытие на конечную ст. Петров Вал в 20:13 (на 7 минут позже).

Также с 26 апреля по 9 мая 2018 года пригородный поезд №6812 Петров Вал – Качалино будет отправляться со ст. Петров Вал в 4:58 (на 8 минут раньше), а прибывать на конечную ст. Качалино в 7:17.