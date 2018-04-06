6 апреля в Волгограде открывается IV Российско-итальянский кинофестиваль. Это третий по счету в нашем городе. В этом году Волгоград стал первым городом, далее это мероприятие пройдет в 14-ти городах России. За день до открытия прошла пресс-конференция организаторов кинофестиваля RIFF, на которой они рассказали о том, как все начиналось, развивалось и в каком новом виде может предстать это проект.

Александр Букреев — организатор IV Российско-итальянского кинофестиваля:

«Фестиваль начался четыре года назад. Главной задачей его было показать все то хорошее, что снимается в Италии и что не доходит до российского зрителя. Мы старались отбирать фильмы, где итальянцы рассказывали не только про Италию, но и про Россию. Хотелось бы отметить, что в кинофестивале есть и тематические подборки. Фильмы, которые посвящены городам, регионам и их имиджу. Например, фильмы про Рим. В Волгограде публика яркая и очень хорошо реагирует на подобные мероприятия. Нам очень приятно, что фестиваль в этом городе занял свое прочное место и всегда радует зрителей.»

Джузеппе Ло Порто — руководитель отдела образования Консульства Италии:

«Уже третий год я курирую персонально этот кинофестиваль. Я уверен, что проникновение и распространение итальянского языка должно в том числе происходить через кино. Итальянское кино — это кино больших традиций. В этом вы сможете сами убедиться, если придете на фестиваль. Было очень важно распространение литературного итальянского языка, ведь региональные говоры сильно отличаются от классического итальянского. Именно это распространение чистого языка когда-то объединило Италию после Второй мировой войны. Сегодня кино отражает современные проблемы страны, такие как, например, безработица. Нельзя не отметить такую особенность итальянского кино, как детальный рассказ истории. Это его и отличает от массового. Хорошо прописанные персонажи и самокритичный юмор — все это вы увидите в фильме «Закону тут не место».»

Галина Жданкина, киновед, руководитель киноклуба «Альтернатива» при ВГИИК:

Все начиналось года 3-4 назад, именно тогда мы сделали первый фестиваль. Тогда это проходило в креативном пространстве «ИКРА». Желающих тогда посмотреть итальянское кино было много. Мы очень рады, что наконец-то нам предоставили такую большую площадку как кинотеатр «Пять Звезд», чтобы волгоградцы смогли посмотреть такое прекрасное кино. Я бы хотела отметить высокий уровень фильмов, представленных в программе. Это настоящее авторское кино, очень хороший арт-стрим. Авторы обращаются к массовой аудитории с определенными идеями и тематиками, что очень характерно для итальянского кино. Рассматриваются социальные проблемы, романтические фильмы и веселые истории. Те, кто хоть раз побывал на показе фестиваля, заявляли: «Жить хочется!».

Ирина Букреева — программный директор IV Российско-итальянского кинофестиваля:

Отбор фильмов очень серьезный и начинается за год до мероприятия. Мы смотрели все, что показывалось на региональных фестивалях в Милане, Риме, Венеции и так далее. Фильмы проверены не только нами, но и кинокритиками. Мы смотрим отзывы, премии, которые получили фильмы. Но главный критерий — это то, что любят смотреть наши зрители. Всем хочется юмора, чего-то позитивного, поэтому на фестивале преимущественно представлены комедии. Комедии не глупые и не пошлые. Комедии с большой буквы. В этом году мы посвятили воскресенье фильмам про Рим с такими замечательными приключенческими комедиями, как «Прогулка по Риму» и «Мария и Рим». Фильм «Неделимые» получил в свое время несколько премий Венецианского кинофестиваля. Это пронзительная история о социальных проблемах в Италии и необычной истории двух сиамских близнецов, которые в один момент узнали, что могут отделиться друг от друга.

Фестиваль IV Российско-итальянского кино только начинает набирать свои обороты. Сейчас нельзя сказать о том, что происходит двусторонний культурный обмен между странами. Если в России приобщаются к итальянскому кино, то итальянцы в целом очень мало знакомы с российским кинематографом, что уж говорить о современном. Но, по словам Джузеппе Ло Порте не все потеряно: «Через многолетние проведение подобных мероприятий мы планируем выйти на тот уровень, когда можно будет проводить кинофестивали российского кино в Италии.



Напоминаем, что IV Российско-итальянский кинофестиваль пройдет с 6 по 15 апреля в кинотеатре «Пять звезд». Расписание сеансов и цены указаны на сайте кинотеатра.