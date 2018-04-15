Лет этак 57 назад в Волгограде открылась ничем не примечательная закусочная. «Пельменная» проработала все эти годы в самом центре города и стала, пожалуй, самым необычным местом, где можно вкусно, сытно, а главное — недорого поесть в центре.

Где?

ул. Чуйкова 23

8:30 — 19:00

Интерьер

Готовы поспорить: вы видели это место, но вряд ли заходили. А зря! Нужно бежать за пельмешками в эту закусочную, чтобы как минимум вернуться в 80-е (а лучше — в 60-е) или провести экскурсию своему чаду, чтобы рассказать, где и как мамка с папкой ели. Вы прослезитесь от умиления, увидев аккуратные столы, бережно застеленные клеенкой, скромные деревянные панно на стенах и прочие атрибуты ушедшей эпохи социализма.

Чем кормят?

Выбор есть!) Не такой, чтобы вы зависли на раздаче и не знали, что купить, но и чтобы голодными не ушли. Салаты, супы, сырники, котлеты и, конечно же, пельмени! Все вкусно, нет, не по-домашнему, но добротно! Вот садишься и чувствуешь — тебя здесь ждали. А главное, ждали тебя не для того, чтобы «ободрать как липку», а чтобы ты спокойно поел и пошел довольный. Самое дорогое блюдо, внимание, стоит 140 рублей. И это максимум! Тарелка пельмешек из тонкого теста с большим количеством начинки со сметанкой и зеленушкой в придачу — 59 рублей!

Что пить?

Что за вопросы! Компот порционный за 20р. стакан, или чай.

«Фишки»

Какие еще фишки? В самом центре города рядом с дорогущими ресторанами затерялась настоящая «Пельменная», где можно плотно пообедать за 100 рублей, а заодно и окунуться в атмосферу эпохи, когда верили в светлое будущее, вкусно ели и цены не задирали.

Персонал

Нас встретил работник общепита в форменной одежде. Забежали мы в конце рабочего дня, ассортимент явно оскудел к этому времени. Но несмотря на это, милая женщина вежливо рассказала про ассортимент блюд, потом просветила, что у них есть собственный цех по производству пельмешек, и посоветовала приходить пораньше, ибо самое вкусное — а именно пельмени — в закусочной не задерживаются.

P.S.

Это поэзия, господа! Пока мы пытали официантку, в углу за столиком мирно жевали свой заказ двое мужчин. Тихо поливая майонезом и сметанкой пельмешки, думали о своем. Доев, так же мирно ушли. Мы верим, должны быть в любимом городе места, где можно подумать о душе и жизни за тарелкой чего-нибудь дешевле 100 рублей, в ботинках не важно какого цвета и за сколько. Крайне рекомендуем место тем, кто хочет вкусно и качественно пообедать, не затратив много средств, а также тем, кто грустит по Советскому союзу!