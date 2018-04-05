Пришла весна, а с ней — новые сезоны ваших любимых сериалов. На днях состоялся премьерный показ второго сезона «Мир дикого запада» от Dom.ru и Амедиатеки, на котором побывал и «Живой Волгоград». Мы посмотрели, переварили и готовы вынести свой вердикт: продолжение стоит посмотреть! Ну тем, кто не смотрел даже первого сезона, рекомендуем начать с него. Начинать «Мир дикого запада» не с самого начала чревато тем, что вы совсем ничего не поймете. Но мы еще вернемся к этому.

1. Много эффектных моментов

В первой серии очень много чего происходит. Жестоких сцен стало больше, события перебивают друг друга, отчего вы находитесь в напряжении все 73 минуты. Если первый сезон долго раскачивался, подробно описывал каждого персонажа (поэтому и стоит начать с первого сезона), и экшн мы увидели только под конец сезона, то здесь нам его сразу же преподносят.

2. Первая серия рассказывает о развитии сюжета

В этот раз создатели не стали водить нас за нос (хотя, возможно, они это еще успеют сделать) и в первой же серии успели пробежаться почти по всем главным героям и наметить их сюжетную линию. Несмотря на то, что вроде бы все стало понятно, команды были заданы, но как они будут их выполнять, с чем им придется столкнуться и к чему все приведет, нам еще предстоит узнать. Смотреть такое интересно, внимание зрителя все время сфокусировано, и ему не дают расслабиться или отвлечься. Такое построение сюжета выгодно и создателям, и нам. Если бы сценаристы пошли по другому пути и в серии рассказывали только про одного-двух персонажей, было бы скучно смотреть.

3. Актерский состав

Да, возможно, мы не увидим здесь героя Энтони Хопкинса (но это еще не точно), но остальной актерский состав очень хороший. Для некоторых актеров это и вовсе шанс выбиться из незаметных в суперзвезд, ведь сериал имеет достаточно широкую популярность.

4. Интересный и сложный сюжет

По первому сезону «Мир дикого запада» мы поняли, что сериал умеет удивлять. Неожиданная концовка, сюжетные повороты главных героев и секреты запутанного лабиринта парка — все это заставляет нас каждую неделю смотреть новую серию и ждать целый год новый сезон. Любопытство и желание увидеть больше тайн «Мира дикого запада» и попытаться их раскрыть — вот что приковывает зрителя помимо внешней мишуры.

5. Борьба искусственного разума с человеком

Если в первом сезоне люди приезжали в парк «Делас» чтобы пострелять в бессмертных андроидов и развлечься, то теперь эти самые «бессмертные» откроют охоту на них. В последнее время тема опасности искусственного разума начала набирать обороты, поэтому очень любопытно, как именно здесь ее раскроют сценаристы. Главная интрига сезона — кто же победит и останется в живых?