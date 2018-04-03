Каждый год тысячи верующих, а вместе с ними и атеисты отмечают один из древнейших и самых важных христианских праздников — Пасху. В этот день принято печь пасхальные куличи и красить яйца. Многие даже неверующие люди придерживаются этих традиций и соблюдают их. И, конечно, такие традиции нравятся детям, которые с удовольствием помогают мамам и бабушкам красить яйца. «Живой Волгоград» тоже в том или ином смысле отмечает праздник Пасхи, а если говорить проще — мы печем куличи и красим куриные яйца. Вдаваться в подробности о том, как пекутся куличи, мы не будем, а вот один из способов покраски яиц мы вам подскажем.

Способ, конечно, не самый легкий и требует терпения и усидчивости, но мы уверены, результат вам понравится. Итак, нам понадобятся, конечно же, яйца (лучше белые), жидкие пищевые красители с перламутром, очень густой сахарный сироп, кондитерская посыпка сахарная, небольшие кусочки поролона, кисточка для красок, перчатки, палитра или просто тарелка. Набор для такого способа покраски яиц можно найти в магазинах, называется он «Конфетти», в нём есть все необходимое. Или же можно просто подобрать ингредиенты врозь.

Яйца предварительно нужно сварить и дать им остыть. Красить яйца будем сразу в два или три цвета, красители нужно предварительно разогреть в теплой воде и налить в палитру те цвета, которые вы будете использовать первыми (краски быстро высыхают).

Теперь надеваем перчатки и аккуратно с помощью небольшого спонжика из поролона наносим краски, (краску лучше нанести в несколько слоев, каждый слой наносится после полного высыхания предыдущего). Разные краски наносятся с противоположных сторон яйца, можно как по бокам, так сверху и снизу, а можно сделать и трехцветные.

Как только красители будут нанесены и полностью высохнут, приступаем к окантовке. Для этого нужно развести ооочень густой сахарный сироп. Берем две чайных ложки сахарной пудры и смешиваем с чайной ложкой теплой воды.

В сироп обмакиваем кисть и наносим наш «клей» на яйцо там, где будем лепить украшения. После цепляем кисточкой посыпку и клеим её в нужное место, таким образом наносим посыпку на границе между красками и даем застыть. Сироп не должен быть теплым при нанесении, иначе краска и сама посыпка растекутся.

Яица ставим на подставки и даем им полностью высохнуть.



Ну и собственно наслаждаемся результатом! Удачи вам!