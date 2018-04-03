Каждый год тысячи верующих, а вместе с ними и атеисты отмечают один из древнейших и самых важных христианских праздников — Пасху. В этот день принято печь пасхальные куличи и красить яйца. Многие даже неверующие люди придерживаются этих традиций и соблюдают их. И, конечно, такие традиции нравятся детям, которые с удовольствием помогают мамам и бабушкам красить яйца. «Живой Волгоград» тоже в том или ином смысле отмечает праздник Пасхи, а если говорить проще — мы печем куличи и красим куриные яйца. Вдаваться в подробности о том, как пекутся куличи, мы не будем, а вот один из способов покраски яиц мы вам подскажем.

Способ, конечно, не самый легкий и требует терпения и усидчивости, но мы уверены, результат вам понравится. Итак, нам понадобятся, конечно же, яйца (лучше белые), жидкие пищевые красители с перламутром, очень густой сахарный сироп, кондитерская посыпка сахарная, небольшие кусочки поролона, кисточка для красок, перчатки, палитра или просто тарелка. Набор для такого способа покраски яиц можно найти в магазинах, называется он «Конфетти», в нём есть все необходимое. Или же можно просто подобрать ингредиенты врозь.

Один из способов необычно покрасить яйца на Пасху Премудрости

Яйца предварительно нужно сварить и дать им остыть. Красить яйца будем сразу в два или три цвета, красители нужно предварительно разогреть в теплой воде и налить в палитру те цвета, которые вы будете использовать первыми (краски быстро высыхают).

Один из способов необычно покрасить яйца на Пасху Премудрости

Теперь надеваем перчатки и аккуратно с помощью небольшого спонжика из поролона наносим краски, (краску лучше нанести в несколько слоев, каждый слой наносится после полного высыхания предыдущего). Разные краски наносятся с противоположных сторон яйца, можно как по бокам, так сверху и снизу, а можно сделать и трехцветные.

Один из способов необычно покрасить яйца на Пасху Премудрости
Один из способов необычно покрасить яйца на Пасху Премудрости
Один из способов необычно покрасить яйца на Пасху Премудрости
Один из способов необычно покрасить яйца на Пасху Премудрости
Один из способов необычно покрасить яйца на Пасху Премудрости

Как только красители будут нанесены и полностью высохнут, приступаем к окантовке. Для этого нужно развести ооочень густой сахарный сироп. Берем две чайных ложки сахарной пудры и смешиваем с чайной ложкой теплой воды.

Один из способов необычно покрасить яйца на Пасху Премудрости
Один из способов необычно покрасить яйца на Пасху Премудрости

В сироп обмакиваем кисть и наносим наш «клей» на яйцо там, где будем лепить украшения. После цепляем кисточкой посыпку и клеим её в нужное место, таким образом наносим посыпку на границе между красками и даем застыть. Сироп не должен быть теплым при нанесении, иначе краска и сама посыпка растекутся.

Один из способов необычно покрасить яйца на Пасху Премудрости
Один из способов необычно покрасить яйца на Пасху Премудрости
Один из способов необычно покрасить яйца на Пасху Премудрости
Один из способов необычно покрасить яйца на Пасху Премудрости

Яица ставим на подставки и даем им полностью высохнуть.

Один из способов необычно покрасить яйца на Пасху Премудрости
Ну и собственно наслаждаемся результатом! Удачи вам!

Один из способов необычно покрасить яйца на Пасху Премудрости
Один из способов необычно покрасить яйца на Пасху Премудрости
Один из способов необычно покрасить яйца на Пасху Премудрости

 


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