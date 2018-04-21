В день тестового матча команд «Ротор-Волгоград» и «Луч-Энергия» из Владивостока на стадионе «Волгоград Арена» будет организована обширная спортивно-развлекательная программа.

Напомним, что тестовый матч состоится 21 апреля. В этот день на дороге болельщиков, соединяющей Центральный парк культуры и отдыха и площадку перед стадионом «Волгоград Арена», будет организована выставка мастеров, которые представят изделия ручной работы, выполненные в различных техниках. Также в парке будут размещены фуд-корт, вендинговые аппараты и ярмарочные домики. Праздничную атмосферу в день проведения матча создадут творческие коллективы.

Развлекательная программа для болельщиков всех возрастов будет организована и на территории стадиона: аквагрим, футбольные игровые автоматы, настольный лабиринт, ростовые куклы, спортивные интерактивные зоны. На этой же территории, а также на первом уровне стадиона будут работать точки питания. Начало мероприятий — 15:00