В день проведения второго тестового матча чемпионата России по футболу на стадионе «Волгоград Арена» для обеспечения удобства и безопасности волгоградцев и гостей города в городе будут организованы пешеходные зоны на площади полуторакилометровой «последней мили» у стадиона. Все это время городской общественный транспорт будет работать по специальному расписанию.

С 13.00 2 мая будет ограничен проезд частного транспорта по пр. им. Ленина от ул. 7-ая Гвардейская до ул. 39-ой Гвардейской, движение по Нулевой продольной магистрали от ул. 7-ая Гвардейская до выезда на пр.им. Ленина, а также на всех местных проездах в указанной зоне. Также в этот период будет отменен въезд на ул. Кубинскую со Второй Продольной магистрали и выезд на ул. им. Землянского с мостового перехода через Волгу. Для удобства гостей города, желающих приехать в Волгоград на личном автотранспорте, а также для всех волгоградцев на указанный период организованы бесплатные перехватывающие парковки. В отличие от первого тестового матча, в этот раз они смогут принять больше автотранспорта и расположатся у ТРЦ «Комсомолл» и ТРЦ «Ашан» в Дзержинском районе, а также на пл. Дзержинского в Тракторозаводском районе. С перехватывающих парковок болельщиков до стадиона «Волгоград-Арена» доставят специальные шаттлы — дополнительный транспорт будет работать в режиме экспресса. Помимо шаттлов, в день проведения в Волгограде второго тестового матча с 13 часов дня общественный транспорт перейдет на особый режим работы, который позволит обеспечить удобное передвижение как для многочисленных болельщиков, так и для горожан. Для обеспечения безопасности стоянка на площадках возле ТРК «Европа сити молл» и Дворца спорта, входящих в территорию пешеходной зоны, будет отменена – автовладельцам необходимо убрать личный транспорт с этих территорий до 00.00 2 мая, после этого времени брошенные владельцами автомашины будут перемещены на специальные стоянки.

Жители расположенных рядом со стадионом домов по-прежнему смогут проехать на личном транспорте к местам проживания. Получить специальный пропуск, позволяющий доехать до своего подъезда, в том числе в дни матчей Чемпионата мира по футболу, могут все горожане, имеющие постоянную регистрацию или временную прописку по адресам, которые вошли в границы зоны «последней мили». Уточнить, включен ли конкретный адрес в этот периметр, волгоградцы могут в обслуживающих дом организациях (их контакты указаны в платежной квитанции), в многофункциональных центрах по месту жительства, а также на сайте администрации Волгограда по ссылке.