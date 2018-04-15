Город Михайловка Волгоградской области станет местом проведения регионального первенства по самбо среди юниоров и юниорок 1998-1999, юношей и девушек 2001-2002 годов рождения. Соревнования посвящены 75-й годовщине разгрома Советским народом немецко-фашистских войск под Сталинградом.

Победители и призеры получат возможность представлять Волгоградскую область на турнирах более высокого статуса – в финале VI летней Спартакиады России и первенстве ЮФО.

Соревнования будут проходить 15 апреля. По предварительным подсчетам организаторов, заявки на участие в состязаниях подали около 200 самбистов.

Открытие состоится 15 апреля в спортзале АУ «Центр физической культуры и спортивной подготовки», расположенном по адресу: Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Магистральная, д.2.

Начало в 10.00.

Среди юниоров и юниорок 1998-1999 г.р. комплекты медалей будут разыграны в весовых категориях: (юниоры) — 48, 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100 и свыше 100 кг; (юниорки) – 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80 и +80 кг.

В состязаниях юношей и девушек 2001-2002 г.р. лучшие определятся в весовых категориях: (юноши) – 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, 81, 87 и +87 кг; (девушки) – 40, 44, 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75 и +75 кг.

Стало уже традицией определение победителей в номинациях: «За лучшую технику борьбы», «За лучший бросок», «За самую короткую схватку», «За лучшую борьбу в партере», «За волю к победе» и «Приз зрительских симпатий».

Соревнования проводятся совместно с комитетом физической культуры и спорта Волгоградской области, Волгоградским государственным университетом, Волгоградской государственной академией физической культуры, региональным отделением ДОСААФ России Волгоградской области.

Партнеры соревнований: ООО “Производство СебряковМинВоды”, Волгоградский филиал АО “ЭР-Телеком Холдинг”, ООО “Обьект-22”, ООО “Юг-Снаб”, ООО ”Альянс-Плюс”.