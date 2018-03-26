Жителям региона начали возвращать переплаченные деньги за отопление. Так, собственникам квартир в одном из домов города Жирновск, где были нарушены требования жилищного законодательства, были возвращены 54 тысячи рублей.

Как сообщили в региональной инспекции государственного жилищного надзора, управляющая организация ООО «Тепло Поволжья» в Жирновске неправомерно начислила плату за отопление в счетах за сентябрь прошлого года жильцам дома №8 по улице Строителей. Внеплановая документарная проверка, проведенная жилищными инспекторами, этот факт подтвердила, требование жилищного законодательства было нарушено, выдано предписание. ООО «Тепло Поволжья» нарушения устранило: гражданам произведен возврат платы за отопление на общую сумму более 54 тысяч рублей, это отражено в платежных документах за февраль и март 2018 года.

Областной инспекцией Госжилнадзора ведется системная работа по защите прав жителей. Так, за 2017 год людям был возвращен 21 миллион рублей, переплаченных ими за потребленные коммунальные ресурсы. Одна из самых крупных переплат была зафиксирована в Новоаннинске и составила 430 тысяч рублей. В отношении ресурсоснабжающей организации ООО «Водстройсервис» была проведена документарная проверка, поводом к которой послужило обращение собственников многоквартирного дома № 64 по улице Ленина, которым доначислили плату за отопление в период с февраля 2015 по июль 2017 года. После вмешательства надзорного ведомства жителям произвели перерасчет.