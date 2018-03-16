В обсуждении проектов благоустройства, предложенных к реализации по федеральному приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году, приняли участие порядка тридцати тысяч жителей региона. По итогам народного рейтингового голосования, которое пройдет 18 марта, для реализации будут отобраны лучшие проекты.

Как сообщили в региональном комитете ЖКХ и ТЭК, для рейтингового голосования предложено 78 проектов общественных территорий, которые могут быть реализованы в 10 муниципальных образованиях: Волгограде, Волжском, Камышине, Фролово, Михайловке, Урюпинске, Котельниково, Городище, Калаче-на-Дону, Котово. В рамках программы также по три миллиона рублей из областного бюджета получат 110 сельских поселений — победителей областного конкурса проектов благоустройства территорий. Он будет проведен комитетом по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области до конца марта 2018 года.

Те проекты, которые не войдут в список первоочередных, будут реализованы в течение пяти лет. На сегодняшний день всеми муниципальными образованиями утверждены муниципальные программы по формированию современной городской среды на 2018-2022 годы.