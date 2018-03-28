«Зеленым» наш город назвать очень трудно, особенно в засушливые года, когда осадков выпадает крайне мало, и все деревья превращаются в «обитателей» пустыни, а попросту — сохнут. И, как это не прискорбно, с каждым годом и без того скудной растительности становится все меньше. Вырубаются не только те деревья, которые уже отжили свой век, но и те, которые «растут не там».

К примеру, в прошлом году на набережной Красноармейского района были вырублены уже взрослые деревья, которые росли там по обе стороны от фонтана. Деревья были вырублены, потому что мешали постройке нового фонтана. На место вырубленных были высажены совсем молодые ели, которые будут расти ещё не один десяток лет, чтобы давать хоть какую-то защиту от солнца в жаркий день. И это при том, если за ними будет должный уход, и они не погибнут.

И вот наступил новый год. И в городе не стало ещё одной зеленой зоны, которая располагалась в парке ЦПКиО. От деревьев остались лишь пеньки. Почему было вырублено столько деревьев, а главное — зачем?

Известно, что парк был отдан инвестору, который уже ведет работы по его реконструкции. В рамках инвестиционного соглашения, которое было подписано в 2017 году между мэрией города и ООО «Парк», в ЦПКиО должны быть построены спортивные площадки, олимпийский городок, детские аттракционы, летний театр, аквапарк, этнокультурный парк «Казачий курень», колесо обозрения, которое уже начали монтировать, и многое другое. Также инвестор должен обновить и зеленую зону, высадить деревья кустарники и цветы.

Как сообщает «КП-Волгоград», со ссылкой на директора ООО «Парк» Петра Пигалева, работы по озеленению парка начнутся, как только лед и снег растает. В этом году в ЦПКиО планируют высадить пять тысяч зеленых насаждений.

Так, что если верить инвестору, деревья были вырублены не напрасно, и вскоре у города появится обновленная зеленая зона, которая будет радовать горожан не один десяток лет.