В минувшие выходные вся страна выбирала президента РФ, а в Волгоградской области также проходил и референдум по поводу перевода часов на местное время. Накануне состоялось заседание Избирательной комиссии Волгоградской области, во время которого был подписан протокол об итогах голосования.

По данным пресс-службы Избирательной комиссии Волгоградской области, на заседании комиссии утверждены результаты референдума Волгоградской области. В голосовании приняли участие 66,38% участников референдума, включенных в списки. За перевод стрелок высказалось 58,82% принявших участие в голосовании, против – 40,18%.

«После регистрации в аппарате Губернатора Волгоградской области решения, принятого на референдуме, копия постановления ИКВО и протокол об определении результатов референдума будет направлен в Волгоградскую областную Думу», — добавил Виктор Черячукин.