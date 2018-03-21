Волгоградцев призывают присоединиться к самой масштабной международной акции — Час Земли. Чтобы принять участие в акции, вам всего лишь нужно отказаться от использования электричества на один час.

В акции принимают участие организации, предприятия, коммерческие учреждения, жители городов и сельских поселений, которые на один час отключают свет и не жизненно важные электроприборы. В этом году экологи призывают отказаться от использования электричества с 20:30 до 21:30 24 марта. Девизом акции станет призыв «Голосуй за природу».

В рамках акции можно не только выключить свет и бытовые приборы на час, но и выступить в защиту заповедников, «проголосовать» за доступность «зеленой» энергетики, раздельный сбор мусора и переработку отходов. Для этого на сайте «Часа Земли» нужно ввести свои данные, отметить свое местоположение и зажечь символическую свечу, повысив тем самым активность нашего региона. Каждому участнику по электронной почте придет именной сертификат, подписанный директором Всемирного фонда дикой природы в России.

Сотрудники комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области поддержали экологическую инициативу, получили сертификаты участников акции и призывают волгоградцев последовать их примеру.