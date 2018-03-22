В Волгограде начала работать выставка декоративно-прикладного искусства «Диво-Дивное», которая будет проходить с 19 по 31 марта в областном отделении Союза художников России. В экспозиции представлено более тысячи работ из 26 муниципальных районов Волгоградской области. Вход свободный.

Посетители смогут увидеть шедевры ручной вышивки, резьбу по дереву, росписи по стеклу, металлу и ткани, плетенку из бисера и соломки. Также тут можно будет ознакомиться с техниками гильоширования и декупажа, узнать подробности изготовления народного костюма и кукол.

Посетителей ждут мастер-классы, экскурсии, интерактивные программы и праздники. В их числе: фольклорно-этнографический конкурс «Семейный круг», акции «Дети-детям» и «День мастера». По оценке экспертов, такая форма работы способствует возрождению и сохранению традиций мастеров народного творчества, популяризации современных видов рукоделия. Организатор мероприятий – центр «Славянка» при поддержке комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.