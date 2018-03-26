В Волгоградском интерактивном музее «Россия – моя история» состоится предпремьерный показ спектакля «Царицынские хроники», подготовленного студенческим театром эстрады «Горхоз» ко Всемирному дню театра. В основу сценария легли материалы волгоградских авторов Юрия Войтова и Валерия Турбина, бережно переработанные художественным руководителем театра Виктором Сеимовым.

В спектакле в одном действии рассказывается о жизни Царицынского уезда в начале ХХ века. Жанр исторической реконструкции позволил студенческой труппе в легкой форме пофантазировать о том далёком времени. «Мы взяли за основу царицынские легенды, дошедшие до наших дней, и создали на их основе спектакль», — отметил художественный руководитель театра «Горхоз» Виктор Сеимов.

В трёх картинах рассказывается о неудачном сватовстве купца Григория Серебрякова к богатой наследнице Августе Ворониной, выступлении артиста из Москвы в Царицынском театре «Конкордия» и разговоре девиц лёгкого поведения об общественном прогрессе. Реальные места действия, реальные люди, реальные факты и чуточку вымысла позволят современному зрителю погрузиться в атмосферу тех лет.

Предпремьерный показ спектакля «Царицынские хроники» состоится в Интерактивном музее 27 марта, начало в 16-30. Вход свободный по предварительной регистрации. Телефоны для записи: 8(8442) 97-91-81, 8(961) 683 65 70.