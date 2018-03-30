В начале апреля в Волгограде состоится Фестиваль команд КВН, участниками которого станут 20 команд Волгоградской Региональной лиги КВН. Лучшие из них станут участниками региональных игр 2018 года. Фестиваль будет проходить 6 апреля в концертном зале Дома офицеров.

В рамках фестиваля зрители увидят выступления КВНщиков из волгоградских ВУЗов и школ города, а также команд муниципальных районов области. Выбирать лучших будет жюри, состав которого организаторы «Дня юмора» пока держат в секрете. Известно только, что в него войдут самые яркие игроки предыдущих сезонов и известные люди города. В качестве почетных гостей на фестивале выступят участники игр КВН на Первом канале.

Предстоящий сезон станет для Волгоградской лиги КВН юбилейным — двадцать пятым по счету и четвертым — в статусе официальной лиги «Атмосфера» Международного союза КВН. Как отмечают организаторы, проект имеет большое социокультурное значение и объединяет творческую и талантливую молодежь Волгоградской области. Партнерами Игр в этом году выступили Центр содействия реализации молодежных инициатив «Лидер», региональное «Агентство развития туризма и социокультурных проектов» и ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт».