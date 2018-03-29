В Волгограде пройдет фестиваль немецкого кино «Берлин на пульсе времени», где будут представлены 10 фильмов о жизни в большом городе. Показы будут проходить с 30 марта по 8 апреля в Театральном зале Волгоградского государственного института искусств и культуры и ДК Ворошиловского района.

Фестиваль фильмов о Берлине представляют в Волгограде студенческий киноклуб «Альтернатива» Волгоградского государственного института искусств и культуры и московский Гёте-институт. Все фильмы, представленные в программе, являются для своего времени новаторскими. Берлин выступает в них как место свободы для выражения молодежных субкультур, а также как главное действующее лицо.

Фестиваль откроет немое кино «Берлин, симфония большого города». В списке кинопоказов также фильмы «М: город ищет убийцу», «Германия, год нулевой», «Берлин – Угол Шенхаузер», «Небо над Берлином», «Беги, Лола, беги», «B-Movie: Шум и ярость в Западном Берлине», «Тут вам не Калифорния», «Простые сложности Нико Фишера». На закрытии фестиваля зрителям представят фильм «Виктория». Все показы пройдут на немецком языке с русскими субтитрами, вход на сеансы свободный. Театральный зал ВГИИКа находится по адресу: ул. Ковровская, 4, ДК Ворошиловского района — по адресу: ул. КИМ, 5. Справки по телефонам: +7 (906) 169-8-444; +7 (905) 064-67-12.