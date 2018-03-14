Уже 15 марта в Волгограде состоится мероприятие, в рамках которого подведут итоги благотворительной акции «Мы в ответе за тех, кого приручили» по сбору помощи для животных приюта «Верные друзья». Мероприятие, приуроченное ко Дню добрых дел, будет проходить в Волгоградской областной библиотеке для молодёжи.

Во всём мире День добрых дел по традиции отмечается ежегодно 15 марта начиная с 2007 года. С каждым годом в этой акции принимают участие все больше людей из разных уголков мира. 15 марта и в Волгоградской областной библиотеке для молодёжи пройдет День добрых дел. В библиотеке готовились к этому важному дню заранее. С 14 февраля 2018 года в библиотеке проходила благотворительная акция «Мы в ответе за тех, кого приручили» по сбору помощи для животных приюта «Верные друзья». В течение месяца сотрудники и читатели библиотеки собирали необходимые для животных приюта вещи, а 15 марта, в День добрых дел, куратор приюта Елена Терехова-Киселева расскажет о своей работе, о зоозащите, о жизни приюта «Верные друзья», о счастливых питомцах, которые уже обрели новый дом, и о тех, кто ищет своего хозяина прямо сейчас. На встрече Елене будут переданы все собранные в рамках акции вещи.

Отметим, что домашний мини-приют «Верные друзья» существует в Волгограде уже 5 лет. За эти годы было спасено и пристроено в добрые руки более 100 кошек. Иногда подопечными приюта становятся и собаки. Всех попавших в приют животных кураторы и волонтёры лечат, кормят, прививают, стерилизуют и адаптируют для жизни в новой семье. Всем и каждому стараются найти добрые, любящие руки. Приют частный, а значит, существует только за счёт собственных средств организаторов и, конечно же, добровольной помощи неравнодушных людей. А помощь нужна всегда, ведь только на настоящий момент на попечении приюта находятся 27 кошек и 5 собак, и едва ли не каждый день появляются новые подкидыши, для которых приют – единственный шанс выжить и обрести новый дом.

Начало мероприятия 15 марта в 11:00. Волгоградская областная библиотека для молодёжи находится по адресу: ул. Череповецкая, 1. Справки по телефонам: 94-45-44 и 8-906-173-21-17 (Елизарова Ирина Ивановна, гл. библиотекарь отдела отраслевой литературы).