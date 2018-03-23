Лето близко, и пожароопасный сезон уже не за горами. Чтобы ситуация с пожарами в регионе была под контролем, специалисты уже сейчас начали подготовку. В рамках подготовительных работ будет обновлено более 52 тысяч километров противопожарных минерализованных полос на территории лесного фонда Волгоградской области – это на 2 тысячи километров больше, чем в прошлом.

По данным пресс-службы комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, специалисты уже сейчас полностью завершили приготовления к профилактической опашке лесов. Как только позволят погодные условия, и в лесах растает снег, во всех 22-х лесничествах начнутся технические работы по созданию минерализованных полос. Они обустраиваются как преграды на пути продвижения огня. Лесники огораживают участки, где повышена вероятность возгораний. В зоне риска, как правило, оказываются территории лесных массивов, прилегающих к населенным пунктам, автотрассам, хвойные леса, а также популярные места отдыха туристов и жителей региона.

Для обеспечения охраны и защиты лесов от огня сегодня в регионе действуют 22 пожарно-химических станции Волгоградского лесопожарного центра. В их распоряжении находятся 22 пожарных автоцистерны, 48 лесопатрульных комплексов, 61 трактор, три бульдозера, два топливозаправщика и другая специализированная техника. Всего же с учетом сил и средств других ведомств в 2018 году может быть привлечено более 2700 человек и около 5000 единиц средств пожаротушения.

Поскольку среди основных причин лесных ЧП специалисты называют неосторожное обращение человека с огнем, в этом году повышенное внимание будет уделено именно информированию граждан о правилах поведения в зеленых зонах региона и проведению профилактических противопожарных мероприятий.

Напомним, что 2017 год стал настоящим испытанием как для лесников, так и для всех служб и ведомств, задействованных в борьбе с огненной стихией. При этом четкое межведомственное взаимодействие, слаженность и координация действий всех сил и средств помогли минимизировать ущерб, нанесенный лесным массивам и населенным пунктам Волгоградской области.