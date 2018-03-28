Накануне волгоградцы приняли участие в акции «Кемерово, мы с тобой», которая проходила по всей России. Память погибших жители города почтили в Комсомольском саду, куда были принесены цветы, свечи и игрушки.

28 марта в России объявлен днем траура в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемеровской области.