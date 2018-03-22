В частях Волгоградского гарнизона Южного военного округа (ЮВО) уже началась подготовка к военному параду, посвященному Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

По данным пресс-службы Южного военного округа, в настоящее время проводится отбор кандидатов из числа наиболее подготовленных в психологическом отношении и строевой подготовке военнослужащих, формируются парадные расчеты, осуществляется подготовка экипажей боевых машин и военной техники.

Уже со следующей недели военнослужащие приступят к одиночной строевой подготовке в своих частях. В ходе тренировок будет уточнен порядок построения парадных коробок, отработаны элементы приветствия участников парада старшими начальниками, вынос знамен, а также прохождение личного состава торжественным маршем.