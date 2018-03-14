В регионе ведут активную подготовку к предстоящему весеннему паводку. На территории всей области, включая природный парк “Волго-Ахтубинская пойма”, проводятся работы по очистке водопропускных сооружений от древесной, кустарниковой и тростниковой растительности. Они проводятся с целью устранения препятствий для прохождения паводковых вод в период половодья и повышения обводненности объектов Волго-Ахтубинской поймы.

По данным пресс-службы комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, работы осуществляются силами подведомственного комитету природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области казенного учреждения «Дирекция водохозяйственного строительства».

На сегодняшний день специалистами учреждения обследовано 135 водопропускных сооружений на объектах Волго-Ахтубинской поймы. По результатам обследования выявлено 100 сооружений, на которых необходимо произвести очистку от древесной, кустарниковой и тростниковой растительности, а также принято решение о капитальном ремонте и строительстве 10 объектов. В настоящее время комитетом ведется разработка проектно-сметной документации на проведение этих работ.

Собственникам и организациям, в оперативном управлении которых находятся водопропускные сооружения, рекомендовано провести мероприятия по благоустройству прилегающих территорий, включая очистку от растительности. На бесхозяйных объектах работа по приведению их в порядок проводится сотрудниками «Дирекции водохозяйственного строительства».

В настоящее специалистами учреждения произведена расчистка растительности на 20 водопропускных сооружениях в Клетском, Куйбышевском, Ахтубинском сельских поселениях и городе Краснослободск Среднеахтубинского района. После осуществления работ на территории Среднеахтубинского района аналогичные мероприятия будут проведены в Ленинском районе.

Отметим, что в Волгоградской области восстановлению Волго-Ахтубинской поймы уделяется особое внимание. В течение последних лет активно ведутся работы по расчистке и экологической реабилитации ее озер и ериков. К концу прошлого года регион вышел на показатель в 40 километров расчищенных пойменных водных объектов. В текущем году работы по экологической реабилитации будут проведены на 13 ериках и озерах.