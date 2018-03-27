В Волгоградской областной детской художественной галерее будет проходить выставка-конкурс работ преподавателей детских художественных школ и художественных отделений школ искусств г. Волгограда и Волгоградской области. Торжественное открытие выставки состоится 2 апреля в 14:00.

В экспозиции будут представлены графика, живописная композиция, декоративно-прикладное искусство, скульптура. Тематика конкурсных работ – свободная. В состав жюри вошли ведущие специалисты по изобразительному искусству: Фёдор Новиков, председатель жюри, заведующий кафедрой декоративно-прикладного искусства ВГИИКа, профессор, член Союза художников России; Вячеслав Милованов, доцент кафедры декоративно-прикладного искусства ВГИИКа, член Союза художников России; Виктория Чаплыгина, профессор кафедры декоративно-прикладного искусства ВГИИКа, член Союза художников России.

В рамках конкурса состоится мастер-класс Елены и Фёдора Новиковых «Методика работы над графическим портретом на примере графических портретов ветеранов ВОВ». Известные волгоградские художники продолжают просветительские традиции русского передвижного изобразительного искусства. Их работы, которые будут представлены на мастер-классе, повествуют о героическом военном и послевоенном трудовом пути ветеранов, служат идее воспитания молодежи в духе патриотизма, приобщения к истории нашей Родины, отдают дань уважения и памяти ветеранам Великой Отечественной войны, завоевавшим Великую Победу.

Помимо мастер-класса по графике, для тех, кто хочет расширить свои знания и навыки, открыть для себя и своего творчества новые горизонты и свежие мысли, Виктория Чаплыгина проведёт мастер-класс по керамике.

Подведение итогов областной выставки работ преподавателей детских художественных школ и художественных отделений школ искусств, а также награждение победителей конкурса состоится 6 апреля в 15:00 в выставочном зале Волгоградской областной детской художественной галереи по адресу: Волгоград, ул. Советская, 26.