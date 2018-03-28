В Красноармейском районе завершились испытания новой блочно-модульной котельной (БМК), построенной в рамках инвестиционной программы «Концессии теплоснабжения». БМК, на которой установлено современное оборудование, успешно показала себя в ходе отопительного сезона. Сегодня на котельной запускается в работу автоматическая установка контроля качества теплоносителя, которые в Волгограде применяются впервые.

Одно из ключевых задач направлений инвестпрограммы «Концессий теплоснабжения» — строительство блочно-модульных котельных, призванных заменить устаревшие и неэффективные источники тепловой энергии и повысить качество и надежность теплоснабжения. Среди таких объектов – газовая блочно-модульная котельная в поселке Заря Красноармейского района, построенная в ходе инвестпрограммы 2017 года.

— Строительство блочно-модульных котельных, замещение покупного тепла и ликвидация убыточных котельных – одно из основных условий концессионных соглашений, — рассказал руководитель департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда Алексей Сивокоз. – Более трех лет назад предприятие «Заря», снабжавшее теплом микрорайон, уведомило мэрию о выводе своей котельной из эксплуатации. Поэтому концессионеру было дано задание построить новую котельную. Результат – новая котельная появилась за четыре месяца.

Новая БМК снабжает теплом три многоквартирных дома, детский сад и около десятка частных домовладений. В конце прошлого года котельная начала работать в тестовом режиме, испытания пройдены успешно. В БМК полностью автоматизирован процесс управления подачей ресурсов потребителям. Установлено современное оборудование. Так, в «блочке» поселка Заря для контроля качества химического состава теплоносителя «Концессии теплоснабжения» начали использовать технологию, не имеющую аналогов в Волгограде.

Речь идет о специальной автоматической установке, через которую непрерывно циркулирует производственная вода. В заданное время оборудование самостоятельно анализирует воду по трем важнейшим показателям: содержание кислорода, жесткость и кислотность. Одновременно предусмотрена возможность передачи полученных сведений в лабораторию Центра химического надзора компании в режиме онлайн для дальнейшей обработки.

Подобная технология используется в областном центре впервые. Она значительно повышает эффективность анализа химического состава воды в котельных, а также позволяет дистанционно контролировать ее качество на удаленных объектах теплового хозяйства. Благодаря этому обеспечивается надежность функционирования трубопроводов системы теплоснабжения.



— Особенностью нового объекта является его полная автоматизация, что позволяет котельной работать без персонала. Однако инвестиционная программа не ограничивается строительством БМК и содержит ряд разделов, — пояснил директор «Концессий теплоснабжения» Эдуард Шпаковский. — Это модернизация существующих котельных и ЦТП, включая ремонт фасадов и благоустройство объектов. Это реконструкция тепловых сетей, в ходе которой мы меняем ветхие трубы на новые. А также восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения. В трети домов областного центра в дом заходит только одна труба горячей воды. Поэтому, когда утром мы открываем кран, то обнаруживаем, что из него течет не горячая, а теплая вода. В течение нескольких лет мы эту проблему решим.

— Модернизация коммунального хозяйства Волгограда стала возможна с наведением порядка в сфере ЖКХ и развитием государственно-частного партнерства в регионе, — отметил заместитель председателя комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области Александр Евдокименко. – Концессионер работает с конца 2016 года, за это время реконструированы десятки объектов, благодаря строительству новых БМК выведены из эксплуатации угольная и мазутная котельные в поселках Гумрак и Южный, улучшена экологическая обстановка. При этом «Концессии теплоснабжения» своевременно оплачивают все потребленные энергоресурсы.

Всего с момента начала реализации концессионного соглашения в модернизацию теплового хозяйства Волгограда инвестировано порядка 2 млрд руб. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.