В 2018 году впервые в областном центре «Концессии теплоснабжения» начали применять технологию, позволяющую в автоматическом режиме контролировать качество производственной воды, идущей на приготовление теплоносителя. На котельных устанавливается оборудование, способное самостоятельно анализировать состав воды и в режиме онлайн передавать показания в Центр химического надзора компании.

Внедрение в Волгограде современной технологии по контролю за соответствием нормативным требованиям состава воды, поступающей в систему отопления, стало возможно в ходе реализации инвестиционной программы «Концессии теплоснабжения».

В процессе модернизации объектов теплового хозяйства в 2018 году компания организовала ввод в эксплуатацию оборудования, не имеющего аналогов в городе. Речь идет о специальных установках автоматического химического контроля состава воды, которые монтируются в котельных. Через эти установки непрерывно циркулирует производственная вода, необходимая для приготовления теплоносителя. В заданное время оборудование самостоятельно анализирует воду по трем важнейшим показателям: содержание кислорода, жесткость и кислотность. Одновременно предусмотрена возможность передачи полученных сведений в лабораторию Центра химического надзора в режиме онлайн для дальнейшей обработки.

Новая технология значительно повышает эффективность анализа химического состава воды в котельных, а кроме того позволяет дистанционно контролировать ее качество на удаленных объектах теплоснабжения. Так, одна из автоматических установок смонтирована на блочно-модульной котельной в поселке Южный Красноармейского района, также запущенной в работу в этом году.

Напомним, объем вложений в модернизацию объектов теплового хозяйства Волгограда в 2017 году составил 1,85 млрд. руб. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.