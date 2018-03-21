На этой неделе в Волгограде состоятся открытие и конкурсные прослушивания городского фестиваля-конкурса исполнителей на струнно-смычковых инструментах «Волшебный смычок». Организатором этого творческого состязания, направленного на профессиональное становление юных музыкантов, выступила Детская музыкальная школа № 13 при поддержке комитета по культуре администрации Волгограда. Фестиваль-конкурс будет проходить в концертном зале Детской музыкальной школы № 13 (ул. Ангарская, д. 67), начало в 10:00.

Фестиваль-конкурс «Волшебный смычок» проводится в Волгограде с 2006 года. За это время в нем приняли участие более 500 воспитанников детских музыкальных школ и школ искусств города и области. Целью городского фестиваля-конкурса «Волшебный смычок» является популяризация оркестровых инструментов (скрипки, виолончели), выявление одаренных юных исполнителей на этих инструментах, их дальнейший творческий рост и профессиональная ориентация в области музыкального искусства.

Творческие состязания проводятся по трём возрастным группам: младшая (6-9 лет), средняя (10-12 лет) и старшая (13-15 лет). Конкурсная программа состоит из двух разнохарактерных пьес. В состав членов жюри фестиваля-конкурса традиционно войдут ведущие преподаватели высших музыкальных заведений Волгограда: Волгоградской консерватории имени П.А. Серебрякова и Волгоградского государственного института искусств и культуры, известные в городе музыканты-профессионалы.