В начале апреля в городе будет проведена проверка автоматизированной системы оповещения населения. Проверка систем проводится ежегодно, в этом году она будет проходить 5 апреля с 14:00 до 14:40. Для оповещения будут задействованы более 200 звуковых и речевых источников, установленных по всему городу.

Во время проверки систем оповещения будут поданы сигналы «Внимание всем» с последующей проверкой эффективности их прохождения. В учениях задействованы сети проводного вещания, каналы звукового вещания телевидения, уличная громкоговорящая сеть и эфирная сеть радиовещания. Звуковые и текстовые сообщения будут передавать 10 телеканалов, все радиостанции FM-диапазона, а также 169 электросирен и громкоговорителей.

Комитет по обеспечению жизнедеятельности населения Волгоградской области обращает внимание, что все сигналы являются учебными, проверка готовности систем оповещения проводится в плановом режиме.

По ссылке можно ознакомиться с памяткой для населения о действиях при получении сигналов экстренного.