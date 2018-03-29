В программе принимали участие социально ориентированные некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения, некоммерческие партнерства в области образования, культуры и спорта.

Прием заявок проходил на электронной платформе http://grants.fcsp.ru/ с 16 января по 19 февраля 2018 года в 20 городах присутствия компании РУСАЛ.

Проекты, подаваемые на конкурс, соответствовали одному из пяти направлений:

«Комфортный город» – создание новых культурных и общественных пространств, благоустройство городских и сельских территорий, внедрение инновационных технологий управления городом и пр.;

«Активный город» – развитие местных сообществ, поощрение созидательной активности горожан, проведение досуговых и дискуссионных мероприятий для городских активистов;

«Город будущего» – внедрение инновационных программ и технологий в сфере образования детей и молодежи;

«Город притяжения» – проекты, способствующие повышению городской идентичности и привлекательности городов для туристов, а также развитию городских традиций и брендов;

«Здоровый город» – обустройство спортивных и оздоровительных площадок, проведение спортивных мероприятий, продвижение принципов и идей здорового образа жизни.

Администрирование и организационное сопровождение программы осуществлял Центр социальных программ (ЦСП) РУСАЛа.

Всего в Волгограде на конкурс поступили 44 заявки. После нескольких этапов отбора и он-лайн голосования к общественной защите были представлены 9 событийных и 12 инфраструктурных проектов.

Наиболее яркими проектами стали: «Робомир» — проект регионального ресурсно-тренировочного центра по робототехнике, предлагающий создать в разных районах города площадки для развития робототехники среди молодежи и школьников; проект «Подиум», благодаря реализации которого на базе ДК ТЗР может быть создан центр социальной активности населения; проект академии физкультуры «Спорт без границ», направленный на создание уникального центра диагностики детей с ограниченными особенностями здоровья для их дальнейшей подготовки к участию в паралимпийских видах спорта.

Среди событийных проектов наиболее интересным стал проект Централизованной системы городских библиотек «Волгоград без границ», который рассказывает об истории, архитектуре и достопримечательностях нашего города в формате литературного сюжета при помощи экскурсий и квестов. Проект будет оснащен не только аудиогидом, но и будет иметь свой прототип в интернет-пространстве.

Среди 12 экспертов были: генеральный директор ВгАЗа Юрий Моисеев, представители районных, городских и областных органов власти и региональных общественных организаций. Лучшие проекты будут направлены на рассмотрение экспертного совета Компании. Победители будут объявлены после 20 апреля.