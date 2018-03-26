В минувшие выходные на Центральной набережной состоялся VII Всероссийский пожарно-спасательный флешмоб «Хоровод безопасности». Флешмоб был организован сотрудниками ГУ МЧС России по Волгоградской области, областного отделения Всероссийского общества добровольных пожарных, спасателями РОССОЮЗСПАСа, общественной организацией ВОСВОД и Службой спасения г. Волгограда.

Мероприятие началось с зажигательного «хоровода» студентов-добровольцев Учебной пожарной части ВолгГТУ. Свой танцевальный флешмоб студенты приурочили к Году культуры безопасности, 100-летию советской пожарной охраны.

Впервые в Волгограде продемонстрировали возможности беспилотной авиационной группы «Ястребы МЧС» под руководством заместителя начальника Центра управления в кризисных ситуациях по оперативному обеспечению подполковника внутренней службы Алексея Стеблюка. На высоте 30 метров беспилотные летательные аппараты выполнили сложные виражи, продемонстрировав зрителям фигуры «Встречный курс», «Параллельный проход парой», «Три виража» и фигура-роспуск «Розочка», в завершение которой Ястребы МЧС пролетели над набережной с российским триколором. Отметим, что данная группа управляет не только летательными аппаратами, но и пожарной робототехникой, которая вызвала сильный восторг у юного поколения волгоградцев.

Огнеборцы МЧС продемонстрировали свою силу и выносливость в состязаниях на звание «Лучшей команды Главного управления МЧС России по Волгоградской области по функциональному многоборью». В пожарном многоборье (или как его ещё называют – пожарном кроссфите) приняли участие две команды из числа самых подготовленных сотрудников федеральной противопожарной службы, Специализированной пожарно-спасательной части и Центра управления в кризисных ситуациях.

Согласно правилам, все участники выступали в полном боевом облачении пожарного, общий вес которого, к слову, составляет около 25 кг. Испытания включали в себя махи гирями, приседания с последующим подъёмом штанги, кантование покрышки от грузовика, прокладку рукавной линии с последующей её скаткой, отжимание, перенос газового баллона (вес которого составляет около 80 кг!), транспортировку условного пострадавшего, а также буксировку двухтонного автомобиля с помощью троса.

По итогам первое место заняла команда пожарно-спасательной части №1 1-го отряда федеральной противопожарной службы по Волгоградской области. Второе и третье места были отданы командам из г. Волжского — 13-ой пожарно-спасательной части и 32-ой пожарно-спасательной части 5-го отряда ФПС по Волгоградской области соответственно. В торжественной обстановке победители были награждены кубками и дипломами.